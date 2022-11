"Renovação de Rafa será excelente para o Benfica e para o jogador"

Uma renovação de contrato entre Benfica e Rafa Silva seria uma excelente notícia para as duas partes

Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador das águias, aprova uma eventual renovação de contrato, que estará a ser negociada. Rafa tem contrato até 2024, mas as águias querem prolongar o contrato para manter o jogador que tem feito uma época excelente

"Num clube grande como é o Benfica, que luta sempre por títulos, há que manter sempre os melhores. É um decisão ótima, é uma grande noticia para os adeptos do Benfica e para o Rafa também é bom, porque cria mais estabilidade na sua vida particular. Ele gosta de estar no Benfica, está numa grande equipa e não vale a pena trocar por trocar. Por isso seria fantástico que o Rafa tomasse a decisão de renovar, o que seria muito bom para o Benfica por conseguir manter um grande jogador no plantel", considera.

Por vezes as renovações são a antecâmara para uma eventual saída, mas Álvaro Magalhães não aponta esse o caminho a Rafa, porque o jogador já demonstrou que não gosta de emigrar.

Álvaro Magalhães acredita que Rafa vá terminar a carreira no Benfica. O avançado terminará esta temporada com 30 anos de idade



"Estou convencido que o Rui Costa a estrutura do Benfica vão tentar manter o Rafa na equipa. E ele também é um jogador que já demonstrou que não é muito de emigrar, só se tivesse uma proposta louca, mas mesmo assim, se tiver uma boa proposta no Benfica, e ganhar o mesmo que poderia ganhar lá fora, ele ficaria porque gosta de estar no Benfica e não está preocupado com o seu futuro. Se fizer um bom contrato, vai acabar a carreira no Benfica", assegura.

Rafa Silva cumpre a sua sétima época no clube e leva 69 golos apontados em 250 jogos disputados. Esta temporada, já marcou 11 golos e assistiu outros quatro em 23 jogos disputados.

O Benfica joga no domingo com o Estrela da Amadora para a Taça da Liga. Roger Schmidt não pode contar com seis jogadores que vão estar no mundial.

Álvaro Magalhães que treinou as duas equipas, sublinha que será importante o treinador das águias ver em competição os jogadores menos utilizados, com destaque para Lucas Veríssimo e João Victor. Por outro lado, avisa que o Benfica vai ter de trabalhar muito para vencer, porque o Estrela vai querer ser a primeira equipa a derrotar o Benfica nesta temporada.

O Estrela da Amadora-Benfica está marcado as 19h00 deste domingo.