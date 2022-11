“Benfica investiu capitais próprios, não foi dinheiro de um assalto a um banco”

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, reage em Bola Branca às palavras de Frederico Varandas, que, em entrevista à RTP, disse que o Benfica, "nas últimas 3 épocas, investiu mais de 200 milhões de euros e ganhou zero títulos". O ex-dirigente defende que os encarnados investiram na equipa, mas com “capitais próprios”.

“O Benfica investiu capitais próprios, dinheiro que foi ganhando. Não foi dinheiro das VMOC’s, dinheiro de um assalto a um banco em Angola ou de perdões bancários, que é como o Sporting tem investido e que em 19 anos só ganhou uma vez”, atira.

Nas declarações à RTP, Varandas disse, também, que tem "muito respeito pelas outras casas e por quem as governa". "O Sporting tem um caminho, não me interessa falar dos outros. Não o vamos mudar", acrescentou.

José Manuel Antunes, no entanto, alude a outros momentos em que o presidente do Sporting falou do Benfica e afirma que os leões “passaram toda a vida a viver na sombra” do clube da Luz.

“O presidente [do Sporting] dá uma entrevista em que quase não fala do Sporting, fala muito mais do Benfica e, quando fala do Sporting é para dizer que o treinador dele um dia irá chegar um clube grande”, refere, em entrevista à Renascença.

"Não fari sentido nenhum o Sporting ter jogadores na seleção"

O Sporting não teve qualquer jogador convocado por Fernando Santos para o campeonato do Mundo, algo criticado por Frederico Varandas. José Manuel Antunes sublinha que os leões estão “a 12 pontos do Benfica” e “têm tido prestações péssimas”, pelo que “não faria nenhum sentido ter jogadores na seleção”.

“Não acho que Gonçalo Inácio tenha qualidade para ser titular da seleção nacional. É a minha opinião e coincide com a do Fernando Santos”, começa por justificar. “João Mário está a jogar com muito mais intensidade do que no ano em que foi campeão no Sporting. Não há qualquer comparação”, acrescenta.

Quanto a questões relacionadas com a arbitragem, também abordadas pelo presidente do Sporting, o antigo vice-presidente do Benfica aponta o dedo ao clube de Alvalade.

“Benfica não foi beneficiado em nenhum lance, não sei a que é que Frederico Varandas se refere. Se calhar, ao facto de, no ano em que foi campeão, ter ganho tantos jogos com penáltis quase no final do jogo. Deve estar com saudades desses tempos”, conclui.