Treinador do Varzim. Objetivo na Taça é “olhar o Benfica nos olhos”

Tiago Margarido, treinador do Varzim, afrima que o objetivo para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal é defronta o Benfica “olhos nos olhos”.

“Obviamente vamos tentar seguir em frente, sabendo de antemão das dificuldades acrescidas de jogar contra um grande de Portugal, ainda para mais uma equipa que ainda não tem qualquer derrota esta época”, diz, em Bola Branca.

Chegar ao jogo “na máxima força” é agora o foco, para defrontar um Benfica que, para Tiago Margarido, tem “estado fantástico”, somando esta temporada 25 jogos sem perder.

“Não me recordo de uma equipa que tenha conseguido estar tanto tempo sem perder em Portugal. Demonstra a qualidade do plantel e do seu treinador”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Esta época, o Varzim já sentiu o sabor de eliminar um grande. Na terceira ronda, os poveiros venceram o Sporting por 1-0, tendo, entretanto, ultrapassado o S. João de Ver para chegar aos "oitavos". Ainda assim, o duelo com o Benfica será “diferente”.

“Vamos abordar o jogo da mesma forma que fizemos com o Sporting, mas são diferentes, com dificuldades diferentes”, explica.

O Varzim é líder da Liga 3, com mais um ponto que Lank Vilaverdense, uma época que “está a correr bastante bem” e a “corresponder às expectativas”.

Os jogos dos oitavos de final estão previstos para 10, 11 e 12 de janeiro.