Roger Schmidt e Tiago Gouveia. “Está a jogar bem e vai voltar no Verão”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, abriu a porta ao regresso de Tiago Gouveia aos encarnados.

No final da partida, para a Taça de Portugal, contra o Estoril, Schmidt deixou grandes elogios ao extremo formado no Seixal e que está a rodar na Amoreira.

“Está a jogar muito bem. Foi a razão para o emprestarmos para uma equipa da Liga. É um jogador jovem, muito talentoso que tem de jogar para estar no melhor nível. Se continuar a desenvolver-se como até aqui, no verão temos de tomar uma nova decisão. Mostrou que é muito bom na pré-época. É jogador do Benfica, está a jogar bem e vai voltar no Verão”, referiu.

Tiago Gouveia, de 21 anos, soma 10 jogos, dois golos e três assistências ao serviço dos canarinhos na temporada em curso.

O Benfica venceu o Estoril, por 1-0, com golo de David Neres, e segue em frente na Taça de Portugal.