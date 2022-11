Schmidt “feliz” pela vitória contra Estoril

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que o triunfo contra o Estoril foi “difícil”, mas diz-se “feliz pela vitória” na eliminatória da Taça de Portugal.

"Foi difícil. Tivemos hipóteses de ganhar e ganhámos, este jogo foi mais difícil para nós de marcar golos e concretizar as nossas oportunidades na primeira metade. Tivemos momentos muito bons para poder marcar e decidir logo o jogo, mas não aproveitámos”, disse.

O técnico encarnado acrescenta que “temos de manter o foco e a disciplina para não dar ao adversário oportunidades. Estamos felizes pela vitória".

Em declarações à RTP confirma que “é mais fácil jogar contra 10 do que contra 11, mas havia 0-0. Tivemos de agir contra o contra-ataque”.

“Já estou há alguns meses em Portugal e sei que as equipas podem sempre defender-se muito bem seja com 10 ou com 11. No final, penso que foi uma vitória merecida", reafirmou.

O Benfica venceu o Estoril, por 1-0, com golo de David Neres.