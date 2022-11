Benfica tenta repetir vitória no Estoril rumo aos "oitavos" da Taça

O Benfica faz, esta quarta-feira, a segunda visita em poucos dias ao Estoril Praia. A equipa de Roger Schmidt tenta repetir o resultado de domingo, de modo a avançar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Três dias depois de ter goleado no Estoril (5-1), para a I Liga, os encarnados, que não vencem a Taça desde 2016/17, partem em busca do 24.º jogo sem perder esta época. Também tentam evitar o "susto" que sofreram nas Caldas da Rainha, onde só conseguiram eliminar o Caldas, equipa da terceira divisão, no desempate por grandes penalidades. Já o Estoril, comandado pelo ex-treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, procura vencer pela primeira vez em casa contra o Benfica na "prova rainha": soma quatro derrotas nos quatro jogos até agora disputados.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, na véspera, o treinador do Benfica pôs um travão na euforia, lembrando que ainda nenhum título está ganho, e avisou que o jogo desta quarta-feira no Estoril será "completamente diferente" do de domingo. "As equipas são as mesmas, mas é uma competição diferente e o resultado começa zero-zero. Agora, é verdade que agora eles nos conhecem e nós os conhecemos a eles, e podemos usar o jogo de domingo para mudar alguns detalhes", frisou Roger Schmidt.