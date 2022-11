Schmidt contra a euforia no Benfica. "Ainda não alcançámos nada"

Roger Schmidt gosta que os adeptos do Benfica estejam felizes com os resultados da equipa até agora, no entanto, avisa que ainda nada está ganho e que há que ter calma e pensar jogo a jogo. O próximo decide a continuidade na Taça de Portugal, um dos objetivos da época.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estoril, a contar para a quarta eliminatória da "prova rainha", esta terça-feira, o treinador do Benfica salienta que a temporada ainda mal começou.

"É verdade que temos estado bem, foi um arranque muito bom, mas ainda não atingimos nada. Tentamos crescer e manter-nos humildes, ainda não alcançámos nada. Fico satisfeito por fazer os adeptos felizes, é a nossa grande motivação", reconhece o técnico alemão.

Jogo diferente do de domingo

Benfica e Estoril vão defrontar-se pela segunda vez, na Amoreira, em menos de uma semana. A primeira foi para o campeonato e terminou com goleada dos encarnados. Contudo, Schmidt avisa que este "é um jogo completamente diferente", também por ser uma eliminatória.

"As equipas são as mesmas, mas é uma competição diferente e o resultado começa zero-zero. Agora, é verdade que agora eles nos conhecem e nós os conhecemos a eles, e podemos usar o jogo de domingo para mudar alguns detalhes", admite o treinador.

O Estoril é "uma boa equipa", que vai exigir ao Benfica "o mesmo foco e concentração" que exigiu no jogo de domingo, acrescenta Schmidt.

Benfica e Estoril Praia defrontam-se na quarta-feira, às 20h45, no Estádio António Coimbra da Mota. Jogo da Taça de Portugal, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.