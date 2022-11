Simão Sabrosa conta com apoio dos adeptos para eliminar o Brugge

Simão Sabrosa, diretor das Relações Internacionais do Benfica, espera celebrar o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, "com o estádio completamente cheio".

O antigo jogador do Benfica convoca os adeptos para o acompanhamento dos jogos com o Club Brugge, nos "oitavos", antecipando uma eliminatória complicada, diante de um adversário que na fase de grupos venceu o FC Porto, no jogo do Estádio do Dragão, por 0-4.

"Conhecemos muito bem o Club Brugge, campeão no ano passado, vimos a campanha deles na fase de grupos. Temos sempre apoio onde jogamos, cultivamos isso. Vamos querer chegar à Bélgica e lutar por um bom resultado e disputar a segunda mão com o nosso estádio completamente cheio", diz Simão, em declarações à Benfica TV.

O Benfica venceu o Grupo H, com PSG, Juventus e Maccabi Haifa. O Brugge é 4.º classificado da liga belga, a 11 pontos do líder Genk.

O jogo da 1.ª mão está marcado para Brugge e acontece em meados de fevereiro. O segundo jogo disputa-se na Luz, em março.