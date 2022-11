Benfica B vence e sobe ao pódio com golo de baliza a baliza

O Benfica B subiu ao pódio da II Liga, esta segunda-feira, com uma vitória no terreno do Trofense, por 2-1. Um dos golos foi marcado pelo guarda-redes encarnado, com um pontapé de baliza a baliza.

Foi em resposta ao golo inaugural de Mutsinzi, apontado aos 32 minutos, que, ao minuto 65, Samuel Soares saiu da sua área com a bola controlada e disparou diretamente à baliza contrária.

A bola sobrevoou o campo todo e foi embater na barra da baliza contrária, antes de bater no chão, recuar e ressaltar no corpo do guarda-redes do Trofense, Miguel Santos, e entrar. A Liga Portugal atribuiu o golo a Miguel Santos, como autogolo.

A reviravolta foi consumada aos 82 minutos, pelos pés de Luís Hemir.

Com este resultado, o Benfica B sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 22 pontos, mais dois que o FC Porto B, quarto classificado. Fica a nove pontos do Moreirense, líder isolado, e a dois do Farense, segundo colocado com menos um jogo disputado.

Veja o golo de baliza a baliza: