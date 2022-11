Roger Schmidt: "Logo depois do Mundial temos um jogo muito importante com o Braga, é estranho"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, assume que o Mundial a meio da época é "uma situação estranha", principalmente quando olha para o calendário das águias logo após a retoma do campeonato, com partida frente ao Sporting de Braga.

Em conferência de imprensa, o treinador alemão garante que "há que encontrar a melhor abordagem para resolver a situação".

"Aceito sempre algo que não posso mudar e procurar a melhor forma de gerir a situação. Jogaremos logo após o Natal um jogo muito importante contra o Braga, depois teremos alguns jogos importantes em janeiro... É uma situação estranha, mas vamos encontrar a melhor situação", disse.

Schmidt recorda que o Benfica não vai parar de trabalhar durante o Campeonato do Mundo, uma vez que há Taça da Liga para disputar e com muitas ausências.

"Não há nenhum grande plano. Não haverá descanso durante o Mundial, teremos a Taça da Liga, é algo novo termos de disputar uma competição sem os jogadores que vão às seleções, vamos ter muitas ausências. Teremos alguns dias de descanso entre os jogos da Taça da Liga, mas é complicado arranjarmos tempo de descanso para os jogadores numa época que tem sido exigente. É importante não lhes dar também muito descanso pois voltaremos a jogar", atira.