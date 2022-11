Villas-Boas, especialista em Schmidt. "Mérito à vista de todos", mas liderança traz pressão

André Villas-Boas é conhecedor dos métodos e qualidades de Roger Schmidt e considera que o treinador do Benfica está a colher os frutos do bom trabalho feito na adaptação ao futebol português. No entanto, avisa que estar na frente e ter os adversários "a carregar" também traz grande pressão e, enquanto adepto do FC Porto, espera que o alemão ceda.

Em entrevista a Bola Branca, à margem da Web Summit, de que a Renascença é parceira oficial, o antigo treinador do FC Porto revela que "conhece bem" Roger Schmidt, de quem foi adversário na China:

"Joguei contra ele algumas vezes e tive os meus adjuntos a seguir a sua pré-época enquanto ele era treinador do Leverkusen. Conheço bem o seu método, tecnicamente é muito bom. As fases de adaptação ao futebol português foram curtas, ele montou a sua equipa com a estrutura do Benfica, com algum investimento, mas parece-me bem montada ao seu modelo de jogo. Agora, está a colher frutos desse bom trabalho."

Villas-Boas destaca a "muita qualidade" do Benfica de Schmidt, que pratica um futebol "bem aplicado, apoiado, rápido e intenso". Além do "bom futebol", destaca-se a invencibilidade, ao fim de 21 jogos.

"Acho que está à vista de todos o mérito de Roger Schmidt, nessa capacidade de implementar o seu modelo de jogo e de chegar aqui a Portugal e adaptar-se rapidamente ao futebol português", destaca.