Benfica favorito frente a Maccabi Haifa “mais motivado” que na Luz

Hélder Lopes, jogador do Hapoel Beer Shiva, da Liga israelita, não tem dúvidas de que o Benfica é favorito na visita ao Maccabi Haifa, esta quarta-feira, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda assim, tem de “ter em atenção” os pontos fortes do Maccabi.

“Do meio-campo para a frente têm jogadores com qualidade individual, como Atzili, Chery, Pierrot e Mohamed. Mas também coloca muita gente no ataque e deixa alguns espaços atrás. O Benfica pode aproveitar oportunidades no contra-ataque”, destaca, em entrevista a Bola Branca.

A cumprir a segunda época em Israel, Hélder Lopes acredita que este vai ser um Maccabi Haifa “diferente” daquele que o Benfica defrontou na primeira jornada da fase de grupos. À última jornada, a equipa israelita tem possibilidade de garantir o apuramento para a Liga Europa.

“Vai encontrar um Maccabi Haifa mais motivado, que lidera a Liga e tem os processos mais bem definidos. Joga em casa, com apoio do público e vai ser uma equipa que vai arriscar mais no processo ofensivo”, diz.

Hélder Lopes prevê “um jogo com golos”, em Israel. O Maccabi Haifa é uma equipa “bastante ofensiva”, mas que se expõe defensivamente, pelo que o Benfica pode aproveitar.

“Sendo um dos pontos fortes do Benfica o contra-ataque, é expectável que possa criar muito problemas ao Maccabi Haifa. Por isso prevejo um jogo aberto e com golos”, avança, nesta entrevista à Renascença.