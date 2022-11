Schmidt tem bom "feeling" com Enzo em campo, mas confia em quem o substituir em Israel

Roger Schmidt preferia poder contar com Enzo Fernández, castigado, para a visita do Benfica ao Maccabi Haifa, a contar para a última jornada do grupo H da Liga dos Campeões. No entanto, o técnico confia que quem substituir o médio internacional argentino em Israel estará à altura.

Em conferência de imprensa da partida, esta terça-feira, o treinador alemão admite que Enzo "é um jogador muito importante" para o Benfica, pela forma como gere o ritmo do jogo, pela qualidade com e sem bola e pela criatividade. Porém, já está habituado a adaptar-se às ausências.

"Às vezes, tens de mudar jogadores que estão em muito boa forma e que são cruciais para a equipa. Já mostrámos que conseguimos compensar estas situações. Quem jogar manterá o nosso estilo. O Fredrik [Aursnes] também já mostrou que joga muito bem no meio-campo, temos também o Tino [Florentino] e o Paulo Bernardo. É uma pena, porque gosto de ter sempre o Enzo em campo, para ser sincero, porque me dá sempre bom 'feeling'. Mas temos outros jogadores que podem brilhar", salienta.



Maccabi joga pela sobrevivência

O Benfica já está qualificado para os oitavos de final, o que deixa todos no clube "felizes". Agora, o objetivo é vencer o grupo, embora a equipa de Roger Schmidt não dependa apenas de si: tem de fazer melhor resultado em Israel que o Paris Saint-Germain diante da Juventus, ou ultrapassar os franceses na diferença de golos (+8 do PSG contra +4 do Benfica).

O Maccabi está no último lugar do grupo H, em igualdade pontual com a Juventus. Quem terminar no terceiro lugar garantirá o apuramento para a Liga Europa. O último classificado dirá adeus às provas da UEFA.

Roger Schmidt avisa que os israelitas têm mostrado "um futebol corajoso e muito intenso" e são "muito bons nos momentos de transição".

"Tivemos um jogo difícil em casa e teremos um jogo difícil fora. Eles ainda têm o objetivo de se qualificarem para a Liga Europa e temos de esperar o melhor deles. Espero um jogo muito difícil, mas nós damos sempre o nosso máximo e, na Liga dos Campeões, há obrigação de mostrar o melhor de nós. Vamos jogar para ganhar", assegura.

O Benfica defronta o Maccabi Haifa, em Israel, na quarta-feira, a partir das 20h00. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.