Médio ou extremo? Aursnes gosta de fazer as duas posições

A posição de extremo, que tem feito no Benfica, é nova para Fredrik Aursnes, mas o internacional norueguês está a gostar atuar na esquerda, tal como gosta de jogar no meio-campo, como está habituado.

"Habituei-me a jogar no meio-campo, mas gosto das duas posições. Acho que sou um jogador completo e consigo fazer várias posições. Faço à minha maneira, não como um extremo clássico, mas gosto das duas posições", assegura, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Na antevisão do confronto do Benfica com o Maccabi Haifa, a contar para a última jornada do grupo H da Liga dos Campeões, Aursnes avisa que a deslocação a Israel "vai ser um jogo difícil", contra "uma boa equipa".

O Benfica pode vencer o grupo e ser cabeça de série no sorteio dos oitavos de final. Para isso, a via com menos matemática é vencer e esperar que o PSG, com que partilha a liderança, tropece frente à Juventus.

Aursnes não faz contas antes do apito final: "Queremos focar-nos em nós e ganhar o jogo. Depois, veremos como corre o outro jogo."

O Maccabi Haifa-Benfica joga-se na quarta-feira, a partir das 20h00, em Israel. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.