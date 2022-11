Draxler de fora na véspera do Maccabi Haifa-Benfica

Julian Draxler é a única baixa do treino desta terça-feira do Benfica, na véspera da visita ao Maccabi Haifa, a contar para a última jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

O alemão, lesionado, foi o único jogador que não subiu ao relvado durante os 15 minutos abertos à comunicação social e deverá falhar o jogo. Enzo Fernández não jogará de certeza, ainda que devido a castigo.

O Benfica viaja esta terça-feira para Israel, depois de Roger Schmidt fazer a antevisão do jogo, a partir das 11h30.

Com o apuramento para os oitavos de final já garantido, os encarnados tentam garantir a vitória no grupo e, consequentemente, o estatuto de cabeça de série no sorteio da próxima fase. Benfica e PSG somam 11 pontos. Os franceses lideram devido à diferença de golos: oito, contra quatro dos portugueses

O Maccabi Haifa-Benfica está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Israel. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.