Benfica goleia Damaiense e junta-se ao Braga na liderança da Liga feminina

O Benfica juntou-se ao Sporting de Braga na liderança da Liga feminina de futebol, esta terça-feira, com uma goleada ao Damaiense, por 6-1.

A equipa encarnada, 100% vitoriosa nas primeiras cinco jornadas, tal como o Braga, abriu o marcador frente ao Damaiense logo aos sete minutos, por intermédio de Jéssica Silva. Kika Nazareth ampliou aos 16 minutos, de grande penalidade, e Ana Vitória fez o terceiro 11 minutos depois.

Já na segunda parte, Jéssica Silva voltou a faturar, antes de Kika também bisar, esta ao minuto 69. Marta Cintra fez o gosto ao pé quatro minutos depois. A dez do fim, Beatriz Cameirão fixou o resultado final.

O Benfica passa a somar 15 pontos, os mesmos do Braga, embora tenha vantagem na diferença de golos (+20, contra +15 das minhotas). Em terceiro, com 12 pontos, está o Sporting, que perdeu com o Braga nesta jornada, por 2-1, no domingo.