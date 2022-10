Renovação de Grimaldo? “Só faz falta quem está”

O lateral de 27 anos está em fim de contrato, depois de oito épocas no Benfica. Álex Grimaldo tem muitos pretendentes, mas o Benfica ainda acredita que é possível assinar um novo contrato com um jogador que tem recusado a manutenção na Luz.

Álvaro Magalhães, antigo defesa-esquerdo do Benfica, acredita que as águias têm capacidade para contratar um defesa de alta qualidade, caso Grimaldo opte por não assinar um novo contrato.

O também antigo jogador e treinador-adjunto do Benfica prefere direcionar os elogios para o trabalho coletivo que está a permitir uma época onde o sabor amargo da derrota ainda não foi sentido.

“O Benfica está imparável, realmente muito confiante. É uma equipa que está a fazer um trabalho desde o início da época. Há uma estrutura muito sólida que está a dar um excelente apoio ao treinador. A competição dentro do plantel por um lugar é muito grande, há muito empenho dos jogadores. Há também que realçar os adeptos do Benfica que estão a empurrar a equipa para o título”, atira.

Nestas declarações a Bola Branca, Álvaro Magalhães antecipa o jogo com o Maccabi Haifa, para a Liga dos Campeões.

Com o apuramento para os oitavos de final já alcançado, o Benfica luta com o PSG pelo primeiro lugar do grupo: “Não vai ser fácil, porque o PSG é muito forte. O Benfica deve concentrar-se no jogo de Israel e depois é esperar que a equipa francesa escorregue com a Juventus”.

O Maccabi Haifa-Benfica está marcado para as 20h00 da próxima quarta-feira com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt