Árbitro inglês no Maccabi Haifa-Benfica

O Maccabi Haifa-Benfica, da última jornada do grupo H da Liga dos Campeões, terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

A equipa de arbitragem de campo será toda inglesa: Gary Beswick e Adam Nunn serão os auxiliares e Robert Jones será o quarto árbitro.

O videoárbitro será o também inglês Stuart Attwell, assistido pelo neerlandês Dennis Higler.

O Benfica já se apurou para os oitavos de final da Champions. Está em jogo, agora, a vitória no grupo: portugueses e PSG lideram com 11 pontos, cada. Quem terminar em primeiro terá pela frente, nos "oitavos", o segundo classificado de outro grupo; quem for segundo medirá forças com um vencedor de grupo.

O Maccabi Haifa-Benfica realiza-se na quarta-feira, às 20h00, em Israel. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.