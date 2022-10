Schmidt gosta muito de João Félix, mas regresso ao Benfica "é impossível"

Roger Schmidt adoraria treinar João Félix no Benfica, porém, acredita que um regresso do avançado do Atlético de Madrid "é impossível".

Questionado, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, sobre um eventual regresso ao Benfica do internacional português, de 23 anos, que não tem jogado muito em Espanha, o treinador alemão é sincero.

"Se fosse possível, seria muito bem-vindo. Ele é um grande jogador, só jogou uns meses no Benfica, mas gosto muito dele. Mas não me parece realista, para ser sincero. Ele foi para lá [Atlético] por muito dinheiro [120 milhões de euros] e, nesta altura, penso que é impossível [regressar]. No entanto, se fosse possível, claro que seria bem-vindo", afirma.

João Félix custou 120 milhões de euros ao Atlético de Madrid em 2019, no entanto, quatro épocas depois, ainda não se afirmou em pleno. Esta época, foi titular em apenas sete de 14 jogos disputados (de 16 possíveis), com uma média de 44 minutos por encontro, ainda não marcou um único golo e já levou recados de Diego Simeone pela imprensa.

Na quinta-feira, o portal "todofichajes", de Espanha, deu conta da possibilidade de um empréstimo de seis meses ao Benfica e de que o internacional português estaria interessado em voltar a jogar pelo clube que o formou. Hipótese agora desmentida por Roger Schmidt.

O treinador do Benfica fazia a antevisão da receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a 11.ª jornada do campeonato e marcada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Jogo que contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.