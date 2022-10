Schmidt está satisfeito com o plantel, mas ficará atento ao mercado de inverno

Roger Schmidt mostra-se "muito feliz" com o plantel do Benfica, no entanto, não descarta uma ida ao mercado de transferências em janeiro, caso apareça uma oportunidade de negócio atrativa.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Benfica salienta que, "no futebol profissional, se a janela de transferências está aberta, tens de verificar se é possível melhorar o plantel".

"No mercado de inverno é diferente, porque não há tantas mudanças, mas se houver oportunidades teremos de pensar nisso. Não é crucial para nós, porque temos uma equipa muito boa e equilibrada. Talvez nada aconteça, talvez algo aconteça. De qualquer forma, temos a obrigação de pensar nisso, tal como todos os outros clubes", diz o técnico alemão.

O treinador do Benfica fazia a antevisão da receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a 11.ª jornada do campeonato e marcada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.