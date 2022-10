Benfica em alerta com Chaves que venceu em Braga e Alvalade

Roger Schmidt mantém-se em estado de alerta, apesar do grande início de época do Benfica, na antecâmara da receção ao Desportivo de Chaves, equipa que já venceu em Alvalade e Braga neste campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da 11.ª jornada, esta sexta-feira, o treinador alemão avisa que o Benfica vai jogar com "uma equipa muito boa", que quer vencer pela primeira vez na Luz.

"São muito corajosos, muito bons no ataque e jogam muito bem fora de casa. Ganharam em Braga e no terreno do Sporting, isso diz tudo. Vai ser um jogo muito difícil", adverte o treinador do Benfica.

O Benfica fez "um jogo de topo" frente à Juventus, o que permitiu garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Agora, Schmidt sublinha que a equipa tem "obrigação de manter o nível".

"Temos mais duas semanas [até à paragem para o Mundial] e queremos mostrar o nosso melhor futebol. É o nosso objetivo para amanhã [sábado] e para as próximas duas semanas", salienta o técnico alemão.

Schmidt entrega responsabilidade do 11 aos jogadores

Questionado sobre se o Benfica é a melhor equipa que treinou, Schmidt frisa que "é impossível comparar tempos, clubes e jogadores diferentes". Ainda assim, assume que, continuando a jogar como tem feito, a equipa encarnada tem "todas as possibilidades de lutar por títulos esta época".

Schmidt não tem mudado muitas vezes o 11 inicial, o que pode causar preocupação aos menos utilizados. No entanto, o treinador alemão salienta que "a porta da titularidade está sempre aberta a todos":

"Quem decide quem joga são eles. A minha responsabilidade é escolher a equipa que tem maior hipótese de vencer. Quem está a jogar está a ganhar e a ajudar a equipa, mas ainda estamos no início. Outros jogadores poderão ser decisivos noutras alturas da época."

O Benfica-Chaves realiza-se no sábado, 18h00, na Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.