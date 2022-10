José Romão não coloca de parte uma surpresa do Chaves frente ao Benfica

O treinador José Romão, antigo técnico do D. Chaves, considera que há espaço para uma supressa transmontana na Luz, apesar do grande início de temporada do Benfica.

"É verdade que este Benfica está bastante motivado e galvanizado, mas o Chaves também está bem, está sério e adulto. E em 90 minutos tudo pode acontecer e o Chaves tem esse tempo para mostrar ambição e qualidade, sabendo que o Benfica está a fazer um início de campeonato extraordinário”, referiu.

Segundo José Romão, o Benfica está “com um futebol que agrada a toda a gente e deixa as pessoas a pensar quando é que o Benfica vai perder. Mas quem sabe não seja o Chaves a fazer uma surpresa".

A surpresa é possível, mas José Romão não acredita que, pelo facto de ter realizado uma exibição de luxo frente à Juventus, os jogadores do Benfica se apresentem frente ao Chaves desligados ao ponto de comprometerem a décima vitória em onze jogos para o campeonato.

"Há essa ideia das equipas que vêm dos jogos europeus facilitarem nos jogos do campeonato, mas eu não acredito nisso porque os jogadores sabem que as responsabilidades são cada vez maiores. As pessoas podem perguntar quem ganha à Juventus porque é que não ganha ao Chaves? Nenhuma das equipas perde qualidade e um Benfica galvanizado vai continuar na senda das vitórias que tem alcançado", assegura.

O D. Chaves, 10.º classificado no campeonato, está a 13 pontos do Benfica.

A última vez que o Chaves não perdeu na Luz foi na longínqua época de 87/88 (empate a um golo), mas já houve três ocasiões em que, a jogar em casa, os flavienses se conseguiram impor ao Benfica: a última aconteceu na época 96/97, com José Romão no comando.

E Rafa?

O nome do momento no Benfica é Rafa Silva, com os dois golos apontados à Juventus.

No dia seguinte ao jogo da Champions ouviram-se vozes a pedir a Rafa para que recue na decisão de não representar a seleção portuguesa.

José Romão, que foi treinador-adjunto na seleção nacional durante dois anos, lembra que a decisão é do jogador, mas espera que Rafa ainda durma sobre o assunto a tempo da convocatória de Fernando Santos para o Mundial do Qatar.

"Não sei se vai haver entendimento ou se o Rafa vai voltar atrás. O que sei é que todos os jogadores gostam de jogar e servir Portugal através da seleção. Esperemos que o Rafa durma uma noite em paz e no outro dia possa voltar atrás. Vamos ver, mas é um assunto que apenas diz respeito ao Rafa", conclui.