Benfica com derrota inglória na Champions feminina

O Benfica perdeu 3-2, em casa, contra o Bayern Munique na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

As encarnadas estiveram a vencer por 2-0, com golos de Nycole e Cloé, mas não conseguiram segurar a investida final das campeãs alemãs.

Pelo Bayern a reviravolta foi conseguida por Maximiliane Rall, Georgia Stanway e Damnjanovic, este aos 98 minutos.

Nota ainda para Ana Vitória, que aos 89 minutos, falhou uma grande penalidade, após falta sobre Jéssica.

A próxima jornada do Benfica será contra as suecas do Rosengard, a 24 de novembro. A equipa da Luz vinha de uma derrota pesada contra o Barcelona (9-0) na primeira jornada.

No grupo, o Barcelona e o Bayern somam seis pontos, Rosengard e Benfica ainda não pontuaram.