Filipa Patão. Benfica quer “limpar a imagem” contra Bayer Munique

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, diz que as encarnadas querem “limpar a imagem” contra o Bayern Munique, depois da pesada derrota contra o Barcelona na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

“Nenhuma equipa do Benfica pode sofrer um resultado destes [9-0], temos de refletir e melhorar em todas as competições. Sabemos que temos de limpar um bocadinho a imagem que deixámos, assumir as responsabilidades do que aconteceu e, a partir daí, andar sempre para a frente e fazer sempre o melhor possível”, disse Filipa Patão.

A técnica acredita que “temos cinco jogos para mostrar aquilo que valemos, que temos vindo a crescer e que vamos continuar a crescer”.

Filipa Patão espera “deixar uma imagem positiva daquilo que o Benfica tem feito na Liga dos Campeões, desde a última temporada, mas também na sua história na Liga BPI e nas restantes competições internas. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, como do compromisso e determinação que teremos de ter nestes momentos”.



Na segunda jornada, as encarnadas vão defrontar o Bayern Munique, tal como aconteceu na época passada, e Patão diz-se confiante: “É uma equipa que está ao nosso alcance se formos competentes nos detalhes e não cometermos qualquer erro”. “As hipóteses que temos vão partir da forma como conseguirmos condicionar o Bayern. Se o conseguirmos fazer, vamos estar mais próximas de garantir uma vitória”, acrescentou.

O Benfica recebe o Bayer Munique, esta quinta-feira, a partir das 20h00, no Seixal, em encontro da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Entre as convocadas, destaque para os regressos de Catarina Amado, após três meses de lesão, e Lúcia Alves, que cumpriu castigo. Lesionadas continuam as centrais Ana Seiça e Sílvia Rebelo.

Convocadas:

Ana Vitória, Andreia Faria, Andreia Norton, Beatriz Nogueira, Carole Costa, Carolina Correia, Carolina Vilão, Catarina Amado, Cloé Lacasse, Christy Ucheibe, Daniela Areia Santos, Daniela Silva, Francisca Nazareth, Jéssica Silva, Katelin Talbert, Lúcia Alves, Lara Pintassilgo, Maria Negrão, Marta Cintra, Nycole Raysla, Pauleta, Rute Costa e Valéria Cantuário.