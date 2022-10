Roger Schmidt: "O mérito é dos jogadores, não tem nada a ver comigo"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, mostrou-se muito satisfeito pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões com a vitória frente à Juventus, por 4-3.

"Acho que fizemos um grande jogo, com e sem bola. Fizemos grandes golos. Foi contra a Juventus, não é um adversário fácil, acreditamos em nós e mostramos grande futebol", disse, à Eleven Sports.



Questionado sobre a sua marca na equipa, o treinador prefere dar os louros aos jogadores.

"O mérito é do Benfica, não tem nada a ver com o Roger Schmidt. Os jogadores têm muita qualidade, estão a jogar muito bem e com uma grande mentalidade. Estou muito feliz pelo o que os jogadores e os adeptos estão a fazer. Foi um grande dia para o Benfica", atira.

Rafa foi a figura da partida e mereceu rasgados elogios do treinador alemão: "É um jogador de topo. Tem tudo o que se precisa para fazer performances de grande nível. A forma como marca o 3-1 é fantástica. Tem sido fantástico e se marca assim quer dizer que está contente, eu estou contente. Precisa de estar com boa disposição, com bom espírito, tem de se sentir querido e depois pode jogar assim".