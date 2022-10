“Não custa dizer que o Benfica é favorito” contra a Juventus

António Simões não tem medo de atribuir favoritismo ao Benfica no jogo com a Juventus, esta terça-feira. A “dimensão do clube” e o “rendimento da equipa” fazem com que “não custe” nomear um favorito, embora aconselhe “prudência”.

Simões foi titular na última vez que os encarnados receberam o gigante italiano na Champions. Nas meias-finais de 1967/68, o encontro deu vitória para o Benfica por 2-0 e, desde então, as águias nunca ganharem sempre que se cruzaram em Portugal com a Juventus.

Agora, o Benfica defronta a "vecchia signora" em igualdade pontual com o PSG, na liderança do Grupo H, e está na frente do campeonato, com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, que acaba de derrotar, no Dragão.

Ganhar em casa do rival “tem influência” na forma como a equipa que se vai apresentar agora. Simões espera um Benfica com uma “mente mais forte e mais confiante”.

“A equipa está bem física e mentalmente, joga bem e de forma segura. Tem feito golos e revela uma grande segurança. É isso que se recomenda para este confronto com a Juventus”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Neres é o novo Simões, Roger Schmidt encanta

Um extremo forte no “confronto com o adversário”, que faz lembrar António Simões. É assim que o próprio descreve David Neres, que tem brilhado com a camisola do Benfica. Depois de ter entrado no clássico, regressado de lesão, o brasileiro “deve ser titular”, se estiver bem.

“É um jogador que desequilibra, faz-me lembrar quando eu jogava, que também não tinha medo do confronto. Deve ser titular, se não for não é por razões técnicas”, afirma. “O Benfica foi feliz com esta aquisição e deve desfrutar do talento natural que este jogador tem”.