Campeão eliminado. Benfica perde com Juventus e está fora da Youth League

O Benfica, campeão em título da Youth League, perdeu frente à Juventus, por 3-2, e fica sem hipótese de seguir para a próxima fase da prova, ainda com uma jornada por disputar na fase de grupos.

O jogo começou de feição para as águias. Hugo Félix abriu o marcador, aos 28 minutos, com um remate colocado de dentro da área. Aos 31, Luís Semedo dilatou a vantagem. O Benfica foi para o intervalo a vencer por dois.

O pesadelo do Benfica começou cedo na segunda parte. Aos 48, Samuel Mbangula apontou um grande golo de fora da área, num contra-ataque rápido da "Vecchia Signora".

Aos 61 minutos, João Tomé bate com a mão na bola dentro da área e Luis Hasa não desperdiçou a grande penalidade. O golo da reviravolta teve o mesmo protagonismo, aos 79 minutos. Hasa rematou com o pé esquerdo de fora da área sem hipótese para Luís Gomes.

Com esta derrota, o Benfica está fora da Youth League. Com uma jornada por disputar, o Benfica tem 4 pontos, mais um do que o Maccabi Haifa, que é último, mas fica a seis da Juventus e a oito do Paris Saint-Germain.