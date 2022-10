Vlachodimos "feliz e confortável" no Benfica

Odysseas Vlachodimos está "feliz e confortável" no Benfica. O guarda-redes titular dos encarnados tem contrato até 2024 e, depreende-se pelas suas palavras, já não pensa em sair do Benfica, como tinha levantado como hipótese no final da época 2020/21, em que, com Jorge Jesus, teve o seu lugar disputado por Helton Leite.

Na altura, Vlachodimos disse, em entrevista ao jornal grego "Sport24", estar "pronto para seguir em frente". "É algo que quero agora. O Benfica dei-me muito, mas penso que estão reunidas as condições para dar o passo seguinte", afirmou.

Depois de recuperar a titularidade em pleno na época passada, o grego mantém o estatuto este ano com Roger Schmidt e só pensa no Benfica.

"Sinto-me feliz por estar num grande clube. No futebol há sempre muita especulação, mas tenho confiança em mim e tenho a confiança dos meus treinadores", refere, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Juventus para a Liga dos Campeões.

O grego explica que sempre se sentiu confortável na Luz e o facto de o contrato terminar no final da próxima época não interfere em nada: "Estou feliz aqui e sinto-me confortável. Veremos o que o futuro nos traz".

Vlacdhimos cumpre a quinta época no Benfica e é já o 8.º guarda-redes com mais jogos na história do clube (188). No jogo com a Juventus, marcado para esta terça-feira, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, vai igualar José Bastos, no 7.º lugar.

O jogo pode ditar o apuramento dos encarnados para os oitavos de final da Champions. Se vencer os italianos fica garantido. Se empatar, o Benfica precisa que o Maccabi Haifa não vença o PSG para assegurar a presença na próxima fase. O Benfica-Juventus é esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.