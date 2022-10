Schmidt prepara Benfica para "a melhor" Juventus da época

Roger Schmidt avisa que é perigoso achar que o empate basta ao Benfica para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões ou que a Juventus se apresentará débil na Luz, num jogo que pode ser decisivo.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, de antevisão da partida da quinta jornada do grupo H, que os encarnados lideram, a par do PSG, com oito pontos, o treinador do Benfica salienta que "cada novo jogo é diferente", pelo que a vitória em Turim não dá favoritismo.

"Temos uma pequena vantagem, porque tivemos quatro bons jogos, mas todas as equipas do grupo ainda estão na luta pelo apuramento e a Juve é a Juve. São uma grande equipa, com um treinador jogadores de topo, e espero a melhor Juve amanhã [terça-feira]. Eles precisam de duas vitórias para chegarem aos oitavos de final, nós precisamos de um ponto. Temos de estar focados nos 90 minutos. Não jogamos para o empate. Temos de acreditar em nós, ser corajosos e usar o fator casa. Queremos continuar na Champions e no topo do futebol europeu", frisa.

Schmidt adverte que "não é sensato" dizer que a Juventus está "com problemas", apesar do início de época dececionante, só com seis vitórias em 15 jogos, e das várias lesões, "ou que não está no seu máximo":

"Esperamos a melhor Juventus e estaremos preparados para isso. Temos de estar no nosso máximo, também, para nos qualificarmos. É um grupo duro e não cometeremos o erro de sobrestimar a nossa situação."

Schmidt conta com Neres, um jogador "especial"

David Neres está recuperado e Schmidt assume que o brasileiro "é um jogador chave" para o Benfica. A porta da titularidade está aberta.

"O David teve grande impacto no Porto, quando entrou. Cria oportunidades de golo, ganha duelos e é sempre capaz de fazer algo especial com a sua velocidade e qualidade com bola. Podem contar com isso para amanhã [terça-feira]", afiança o treinador do Benfica.

As ausências na Juventus não fazem Schmidt baixar a guarda: "Eles terão uma grande equipa em campo, jogue quem jogar."

O Benfica partilha a liderança do grupo H da Champions com o Paris Saint-Germain, com oito pontos. Apura-se já para os oitavos de final se derrotar a Juventus, terceira classificada (três pontos), ou se empatar e o Maccabi Haifa, quarto (três), não vencer em Paris, no outro jogo.

Benfica-Juventus disputa-se às 20h00 de terça-feira, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.