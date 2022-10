Morato e Veríssimo integram último treino do Benfica antes da Juventus

Morato e Lucas Veríssimo integram, esta segunda-feira, o último treino do Benfica de preparação para a receção à Juventus, a contar para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois centrais brasileiros regressaram à competição no domingo, pelo Benfica B. Para Veríssimo, foram os 45 primeiros minutos de competição 349 dias depois da grave lesão que sofreu na temporada passada. Morato voltou ao fim de dois meses, contudo, voltou a lesionar-se no pé direito.

Terá sido apenas um susto, porém, dado que Morato treinou, esta manhã, com o restante plantel do Benfica, aparentemente sem limitações, conforme se pôde verificar nos 15 minutos abertos à imprensa.

O único ausente do treino foi Julian Draxler, que está fora do embate com a Juventus, marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz.

O Benfica partilha a liderança do grupo H da Champions com o PSG, com oito pontos. Apura-se já para os oitavos de final se derrotar a Juventus, terceira classificada (três pontos), ou se empatar e o Maccabi Haifa, quarto (três), não vencer em Paris. O jogo da Luz terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.