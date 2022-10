Benfica moralizado tem "sérias hipóteses" de bater a Juventus

"Benfica favorito não direi, olho para a Juventus e reconheço capacidade e qualidade suficiente para impor o seu jogo [na Luz], como o Benfica impôs em Turim. Mas também vejo personalidade que o Benfica tem tido. O acreditar e a ambição de ser capaz de jogar da mesma forma em qualquer estádio diz-nos que existe sérias hipóteses de o Benfica ganhar à Juventus e fechar de vez as contas do grupo", afirma.

Em entrevista a Bola Branca , José Carlos hesita em considerar o Benfica favorito para o duelo com a Juventus, a contar para a quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões, mesmo depois da vitória em Turim e apesar do arranque lento e várias ausências para os italianos.

O Benfica partilha a liderança do grupo H da Champions com o Paris Saint-Germain, com oito pontos. Apura-se já para os oitavos de final se derrotar a Juventus, terceira classificada (três pontos), ou se empatar e o Maccabi Haifa, quarto (três), não vencer em Paris, no outro jogo.

José Carlos espera "um bom jogo" entre Benfica e Juventus, num "excelente momento" para os encarnados, que acabam de vir de "uma boa vitória" no terreno do FC Porto: "Dá ainda mais moral e confiança."

"Mexe com o psicológico, dá cada vez mais confiança aos jogadores e à equipa. Não há que esconder isso. É muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que derrotas e o Benfica chega a este jogo bastante moralizado. Há que dar continuidade dentro do campo", diz.



David Neres deve regressar ao onze



Uma das baixas da Juventus para o jogo é o ex-Benfica Ángel Di María, "que faz a diferença". O internacional argentino falha o regresso à Luz, mais de 12 anos depois de ter trocado o Benfica pelo Real Madrid.

No Benfica, Morato e Lucas Veríssimo estão recuperados e só Draxler está fora das contas de Roger Schmidt. Neres está recuperado, entrou "muito bem" na segunda parte da vitória no Dragão e José Carlos aponta o extremo brasileiro à titularidade, apesar do bom momento de Aursnes.



"Não é que o Aursnes tenha jogado mal. Pelo contrário, foi dos melhores em campo. Mas acho que o Neres, estando em condições, e num jogo desta dimensão, será titular", sustenta o antigo lateral-direito.

José Carlos também fica na dúvida entre Alexander Bah e Gilberto, que têm alternado a titularidade, para o lado direito da defesa. Aposta no dinamarquês, mas não ficará "nada surpreendido" se jogar o brasileiro.

O Benfica-Juventus disputa-se às 20h00 de terça-feira, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.