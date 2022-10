Benfica-Juventus condiciona trânsito à volta do Estádio da Luz

O trânsito em torno do Estádio da Luz estará condicionado a partir das 18h00 de terça-feira, a propósito da receção do Benfica à Juventus, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) comunica, esta segunda-feira, que "haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito".

Estão englobadas neste plano a Segunda Circular, as Avenidas Lusíada, Machado Santos e do Colégio Militar, as Ruas Galileu Galilei, Albert Einstein, Ana Castro Osório, Ernâni Lopes, João de Freitas Branco e Frei Luís de Granada, e a Rotunda Cosme Damião.

A PSP salienta que agirá "no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados".

O Benfica-Juventus arranca a partir das 20h00, na Luz, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.