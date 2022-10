Schmidt. “Importante foi ganhar”

Veja também:

O treinador do Benfica considera que a equipa conseguiu uma “vitória importante” no Dragão.

Roger Schmidt não teve dúvidas: "Estamos muito contentes, foi uma vitória importante, num jogo difícil”.

“Foi difícil controlar o jogo, com muitas bolas longas. O FC Porto entrou bem, não estivemos assim tão bem no início. Depois com o vermelho usámos bem essa situação até ao intervalo, com mais bola e posse. Depois controlámos. Não foi um jogo lindo, mas hoje não importa, só contam os três pontos e merecemos ganhar", disse.

O técnico encarnado acrescenta que na segunda parte os seus jogadores “controlaram mais os nervos, controlámos o jogo e tivemos alguma sorte que se precisa nestes jogos”.