Roger Schmidt empurra pressão no clássico para o FC Porto

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, empurra a pressão de vencer o clássico da décima jornada da I Liga, no Dragão, para o FC Porto.

Adversário de "muita qualidade" e com estabilidade



O FC Porto "é uma equipa muito boa, com muita qualidade individual", de acordo com Roger Schmidt, que destaca que o facto de Sérgio Conceição ser treinador há vários anos dá estabilidade ao trabalho.

"São muito bons no ataque, mas também no meio-campo e defendem bem. São uma equipa completa", elogia, reconhecendo que também terá cuidado com os avançados do adversário, Taremi e Evanilson.

"Respeitamos a qualidade dos adversários e dos jogadores que podem marcar golos. Temos de fazer o nosso jogo, mantermo-nos sempre organizados e juntos, ser taticamente disciplinados, especialmente contra atacantes talentosos. Não podemos dar-lhes oportunidades, não podemos dar-lhes espaço e não os podemos deixar mostrar o que valem. Já o fizemos contra avançados de topo", recorda o técnico encarnado.

Benfica, líder isolado do campeonato, com 25 pontos, e FC Porto, segundo classificado, com 22, jogam na sexta-feira, às 20h15, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.