David Neres apto para o FC Porto-Benfica

David Neres está apto para defrontar o FC Porto, no clássico da décima jornada do campeonato, revela, esta quinta-feira, o treinador do Benfica.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Roger Schmidt revela que o avançado internacional brasileiro está recuperado de lesão e que poderá, inclusive, ser titular na visita ao segundo classificado.

"É a primeira vez que temos todos os jogadores disponíveis. Não temos lesões, todos os jogadores estão prontos serem convocados e titulares. Estamos felizes por o David Neres estar pronto novamente, ele ontem [quarta-feira] treinou pela primeira vez com a equipa. Já mostrou a sua qualidade esta época. Teremos cuidado com ele, claro, mas estamos felizes por podermos contar com todos os jogadores", confirma.

O Benfica tem todos disponíveis para o jogo no Estádio do Dragão. No Porto, quatro jogadores falharam o treino da véspera: Galeno, em gestão de esforço; e Pepe, João Mário e André Franco, em tratamento.

O Benfica, primeiro classificado da I Liga, de forma isolada, com 25 pontos, discute a liderança com o FC Porto, segundo, com 22. Encontro marcado para sexta-feira, às 20h15, e com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.