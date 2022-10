"Roger Schmidt não é treinador de fazer surpresas nos jogos grandes"

O médio João Carlos Teixeira, que se cruzou nos Países Baixos com Roger Schmidt quando jogou no Feyenoord, considera que o treinador do Benfica não vai acusar a pressão e não vai mudar o essencial da sua ideia de jogo pelo facto de ir defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão.

"Pelas experiências que tive, acho que o Roger Schmidt vai manter o que tem vindo a fazer, com a forma tática que utilizou nos últimos jogos. Na época passada, no banco a abordagem ao jogo era calma e tranquila, e acho que não vai mudar a sua forma de estar por ser um clássico. Não é um treinador de apresentar grandes surpresas nos jogos grandes, é um treinador fiel ao seu estilo de jogo, pode alterar pequenos detalhes de marcação mas não vai mexer profundamente no esquema tático, por ser um jogo grande", assegura o médio que há seis anos representou o FC Porto.

Sobre o clássico, com Neres em dúvida no Benfica e Pepe ausência certa nos dragões, João Carlos Teixeira considera que é Sérgio Conceição quem tem maiores motivos de preocupação devido à ausência do central.

"Fará mais falta o Pepe ao Porto do que o Neres ao Benfica. O Pepe é uma mais-valia, tanto no Porto como na seleção, e dos nomes que podem ficar fora do clássico, acredito que o Pepe é o jogador que fará mais falta aos treinadores", conclui.

O FC Porto - Benfica está agendado para as 20h15 de sexta-feira e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O árbitro nomeado é João Pinheiro.