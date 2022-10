Benfica “atropelado” em Barcelona

O Benfica foi goleado, por 9-0, pelo Barcelona na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

As encarnadas não aguentaram a pedalada do campeão espanhol – e a segunda do “ranking” mundial – e começaram a sofrer logo no primeiro minuto.

Ao intervalo, as catalãs já ganhavam por 3-0, com golos de Patri Guijarro, Aitana Bonmatí e Oshoala.

No segundo tempo, o domínio do Barça acentuou-se e foram marcados mais seis tentos: Mariona, Crnogorcevic, Geyse (ex-jogadora das águias, que bisou), Claudia Pina e Oshoala, novamente.

A equipa de Filipa Patão, com várias baixas na defesa devido a lesões e castigos, sofreu a primeira derrota na temporada, após 10 vitórias em 10 jogos oficiais. Com dificuldade em ter bola, as águias fizeram dois remates em toda a partida realizada no estádio "Johan Cruyff".

No outro jogo do grupo D da Champions, o Bayern Munique venceu o Rosengard por 2-1.