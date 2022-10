Draxler sem arrependimentos e "surpreendido com a dimensão" do Benfica

Julian Draxler, contratação de renome do Benfica neste mercado de transferências de verão, está "surpreendido com a dimensão" do clube encarnado.

Em entrevista ao canal do YouTube "Die Sport Show", o internacional alemão está satisfeito pela transferência.

"O Benfica é um clube enorme, fiquei surpreendido com a dimensão do clube. Foi uma decisão de última hora de que não me arrependo, além disso estamos a ter bons resultados e ainda estamos invictos. O estádio parece um caldeirão a ferver com 65 mil pessoas", começou por dizer.

Apesar de tudo, Draxler explica que a mudança foi rápida e tumultuosa: "Foi uma noite que passei em branco, estava numa situação complicada com a minha mulher grávida. Recebi uma chamada e tinha de dizer sim ou não. Respondi afirmativamente, fiz as malas e tive de dizer à minha mulher que ia para Lisboa. Foi muito espontâneo".

Aos 29 anos de idade, Draxler leva um golo em 8 jogos disputados pelas águias. No entanto, não prevê uma presença no Mundial do Qatar.

"Não tenho muito tempo para mostrar o que valho, portanto agrada-me poder jogar Liga dos Campeões quase todas as semanas", dterminou.