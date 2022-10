Claque do Benfica não vai ao Dragão em protesto

Os Diabos Vermelhos, uma das claques de apoio ao Benfica, anunciou que não vai estar no Estádio do Dragão no clássico da próxima sexta-feira.

Em causa está a decisão do FC Porto de disponibilizar "apenas bilhetes para a zona ZCEAP, vulgarmente conhecida como sector para cartão do adepto".

O grupo pede aos seus associados, "caso se desloquem ao estádio do Porto a nível particular para apoiar o Benfica, que não levem qualquer adereço alusivo ao grupo".

O FC Porto-Benfica, da 10.ª jornada da I Liga, joga-se no Estádio do Dragão na próxima sexta-feira, a partir das 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

As águias lideram o campeonato com 25 pontos, mais três do que o FC Porto, que é segundo, com 22 pontos somados.