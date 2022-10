António Silva eleito melhor defesa do mês da I Liga

António Silva, central do Benfica, foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da I Liga, assim como Vlachodimos, também das águias, foi o melhor guarda-redes.

O jovem defesa de apenas 18 anos reuniu a preferência dos treinadores principais da competição, ao receber um total de 34,13% dos votos.

António Silva somou 268 minutos nos três jogos disputados na I Liga durante o período em avaliação, no qual o Benfica obteve um registo 100% vitorioso.

O central superou Tormena, do Braga, e Leonardo Lelo, do Casa Pia, que contabilizaram 12,70% e 9,52% dos votos, respetivamente.

No que diz respeito à baliza, Odysseas Vlachodimos superou Diogo Costa, do FC Porto, e Ricardo Batista, do Casa Pia.