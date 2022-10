Paixão pela Taça é uma das confissões de Schmidt

Países Baixos, China e Áustria. Roger Schmidt já venceu a taça nestes três países. O treinador alemão parece ter um jeito especial para estas conquistas e confessa paixão por este tipo de torneios.

"Temos grandes objetivos e, honestamente, eu adoro esta competição. Jogamos sempre contra outro vencedor e no final só há um, porque todas as outras saíram, a determinada altura", diz o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Caldas, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, a primeira com equipas da I Liga.

Schmidt pode até não conseguir devolver o título que escapa há cinco anos ao Benfica, mas jamais será por qualquer tipo de relaxamento. Vencedor da Taça dos Países Baixos, pelo PSV, da Taça da China, pelo Beijing Guoan, e da Taça da Áustria, pelo Red Bull Salzburgo, o treinador está avisado e avisa os jogadores para todas as armadilhas que podem surgir no caminho.