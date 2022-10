Florentino Luís renova com o Benfica até 2027

O Benfica oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Florentino Luís até 2027.

O médio-defensivo português, de 23 anos, tinha contrato até 2024. Estendeu o vínculo por três anos. O Benfica não menciona aumento da cláusula de rescisão.

Formado no Benfica, Florentino subiu à equipa principal na época 2018/19 e ajudou na conquista do campeonato. Parecia que ia ser peça importante dos encarnados, no entanto, perdeu espaço nas épocas seguintes e acabou por ser emprestado a Mónaco, em 2020/21, e Getafe, na temporada passada.

Esta época, com a chegada de Roger Schmidt, o médio regressou ao mapa e afirmou-se como indiscutível no onze do Benfica. Leva já 17 jogos na posição mais recuada do meio-campo, com uma assistência.