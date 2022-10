Florentino agradece confiança e aceita responsabilidade de continuar a brilhar

Florentino Luís assume que a renovação de contrato com o Benfica até 2027 lhe dá responsabilidade de continuar a ajudar a equipa.

Em declarações à BTV, o médio-defensivo, de 23 anos, agradece o "voto de confiança" do clube.

"Vejo isso com muita responsabilidade, e da minha parte posso prometer aos Benfiquistas que vou dar o meu máximo como dei até aqui. Estou muito feliz com esta renovação", reconhece.

Esta época, com a chegada de Roger Schmidt, Florentino afirmou-se como titular indiscutível do Benfica. Leva já 17 jogos na posição mais recuada do meio-campo, com uma assistência.

"Temos feito bons jogos, e no início da época disse que nós queríamos ter um bom arranque e que eu queria fazer uma boa época. Mas temos de olhar passo a passo porque nenhum objetivo está concluído", avisa.



Florentino Luís renovou com o Benfica até 2027.