André Almeida conta no Benfica, mas está atrás de Gilberto e Bah

Roger Schmidt fala de André Almeida como "um caso especial". Jogador importante no Benfica nas últimas épocas, um dos capitães de equipa, André Almeida tem, esta temporada, um papel secundário. Ainda não foi utilizado e raramente tem entrado, sequer, nas fichas de jogo.

O treinador alemão recorda que o internacional portuguêsesteve para sair do clube no verão e esclarece que agora é a terceira opção, atrás Gilberto e de Bah.

"O André é um caso especial. Ele está a treinar muito bem, tem uma grande atitude e isso é muito positivo. No mercado ele esteve para sair. Temos três laterais direitos. O Bah e o Gilberto estão à frente nas minhas opções", afirma, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Caldas, sábado, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Um jogo em que, admite Schmidt, André Almeida poderá ter uma oportunidade. "Ele é opção, até porque o Alex Bah está doente e não vai jogar", revela.

André Almeida, de 32 anos, é o jogador que mais tempo tem de casa no plantel encarnados e está em final de contrato com o Benfica. Os líderes da I Liga jogam no sábado, às 20h45, com o Caldas, da Liga 3, para a Taça de Portugal. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.