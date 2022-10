Shéu admira Benfica de Schmidt. "Tem atitude de confronto direto"

Shéu Han, antigo jogador e coordenador técnico do Benfica, admira a “atitude” da equipa de Roger Schmidt, que esta terça-feira empatou em casa do PSG, por 1-1. A jogar na Luz ou fora, Shéu vê um Benfica com uma “atitude de confronto direto” e olhos nos olhos contra qualquer adversário.

“Significa que o trabalho do treinador é no sentido de conferir aos jogadores uma assunção de que estão num clube onde se ganha, cuja filosofia é ganhadora”, diz, em Bola Branca.

O Benfica é líder, em igualdade pontual com o PSG, do Grupo H da Liga dos Campeões, com cinco pontos de avanço para a Juventus. O desempenho na Europa, a juntar à liderança invicta na Liga, são para Shéu motivos de felicidade.

“Só podemos estar contentes. O treinador, de facto, está a fazer um trabalho excelente, ao nível da exigência de um clube como o Benfica”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Shéu viu em Paris um Benfica que, “tal como em Lisboa, tinha a lição bem estudada”. Os encarnados empataram 1-1, uma semana antes, no Estádio da Luz e este resultado permite agora “sonhar com a passagem” aos oitavos de final. Ainda assim, é importante manter o foco e “sem perder a noção das dificuldades”.

“O mais importante é a passagem à próxima fase, depois se verá se é em primeiro ou não”, conclui.

O Benfica soma oito pontos, os mesmos do PSG. Seguem-se encontros com Juventus e Maccabi Haifa. Os encarnados poderão garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões na próxima jornada, se venceram a Juventus, em casa. Se empatarem e o Maccabi Haifa não vencer o PSG também ficam com a qualificação assegurada.