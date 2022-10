Hélder Cristóvão: “Bom resultado para o Benfica em Paris é não perder”

Hélder Cristóvão, antigo central de Benfica e PSG, espera ver em Paris um jogo “semelhante” ao que assistiu no Estádio da Luz. Depois do empate em casa, é expectável uma “alternância no domínio”, durante o encontro, mas “talvez um pouco mais Paris SG”.

“Benfica pragmático, com níveis de concentração elevados e alternância de pressão, a procurar, sempre que possível, fazer golo. Um bom resultado será sempre não perder e acredito que é isso que vai acontecer”, prevê, em Bola Branca.

As águias visitam a capital francesa, esta quarta-feira, sem David Neres.

O brasileiro não viajou com a equipa e Cristóvão antecipa que a “ausência vai ser notada”. Neres tem sido “muito importante neste arranque de temporada” e é um jogador que “confere largura, profundidade, velocidade e um contra um”, mas o antigo atleta avança com um substituto.

“Creio que será Draxler a entrar de início. Um jogador diferente, experiente, posicional e que também vem bem para este jogo. O Benfica vai querer ter algum controlo do jogo, ter bola, e o Draxler poderá ajudar nesse sentido”, afirma.

A equipa de Roger Schmidt vai a Paris, na quarta jornada da Liga dos Campeões, depois de conseguir um empate 1-1 no encontro em casa. O autor do golo parisiense foi Leonel Messi, que não está disponível para a receção ao Benfica.

Hélder Cristóvão antevê por isso um “PSG mais vertical, a procurar mais Mbappé e Neymar”.

“Messi é a bussola da equipa. Organiza e dá critério. Será um PSG diferente, possivelmente com Sarabia nesse lugar. Vai procurar mais Mbappé e Neymar”, avança, em entrevista à Renascença.

É esperado muito apoio benfiquista no Parc des Princes, até pela grande comunidade portuguesa em Paris. Hélder Cristóvão aponta o apoio dos adeptos como um fator relevante para conseguir um bom resultado.

“A massa adepta vai-se fazer ouvir. Apesar de serem em menor número, vão conseguir fazer-se ouvir e sentir no Parc des Princes”, termina.

O Benfica-PSG, da quarta jornada da Liga dos Campeões, está agendado para esta quarta-feira, às 20H00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.