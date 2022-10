Benfica vence pela primeira vez na Youth League

O Benfica venceu em casa do PSG, por 3-2, na quarta jornada da fase de grupos da Youth League. É a primeira vitória das águias na prova.

Housni abriu o marcdador para os franceses, logo aos 3 minutos de jogo, mas as águias viraram ainda na primeira parte.

Luís Semedo empatou o jogo de cabeça, aos 14 minutos, seguido de um golo de Diego Moreira, aos 39 minutos de jogo. Já nos descontos, Semedo bisou de grande penalidade.

O PSG reduziu já perdo do fim com um "bis" de Housni, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O Benfica, que é campeão em título da Youth League, sobe ao terceiro lugar, agora com 4 pontos. O PSG segue líder com 9 pontos, à frente da Juventus com 7.