Schmidt. “Grande jogo” do Benfica

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que a sua equipa fez um “grande jogo” contra uma “excelente equipa” para a Liga dos Campeões.

Roger Schmidt refere que a partida foi boa e “tudo foi possível: ganhar, perder e, por isso, o empate foi justo”.

“No global mostrámos o que queremos mostrar. Um futebol corajoso, a acreditar em nós mesmos. Fiquei muito feliz pela performance, pela paciência”, disse.

Em declarações à Eleven, o técnico encarnado elogiou os vários setores, resumindo: “Grande jogo de Liga dos Campeões numa atmosfera fantástica no estádio”.

O Benfica soma 7 pontos ao fim de três jogos da fase de grupos na Champions, mas o técnico lembra que é um grupo “muito difícil”. “Estamos em boa situação, mas ainda não está nada feito e ainda tudo é possível”.

Questionado sobre se estava calmo no banco, Schmidt garante que tenta “estar focado no jogo e tenho de estar pronto para tomar decisões durante o jogo, com substituições ou alterações táticas”.

O Benfica e o PSG empataram 1-1 e continuam empatados, agora com sete pontos.