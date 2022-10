Só falta Morato ao Benfica para o jogo com o PSG

Morato é o único jogador indisponível, por motivos físicos, para o jogo do Benfica com PSG, esta quarta-feira, ás 20h00, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central brasileiro, titular nos primeiros jogos da época, não esteve no relvado do Seixal. Morato faz tratamento à lesão e trabalho de ginásio.

Lucas Veríssimo e João Victor treinaram sem limitações, estão disponíveis, mas devido ao longo período de inatividade não deverão ser utilizados por Roger Schmidt. Otamendi e António Silva vão manter a parceria no centro da defesa do Benfica.

Os encarnados recebem o PSG, depois de terem perdido os primeiros pontos da temporada, ao empatar em Guimarães, com o Vitória. A equipa de Roger Schmidt foi travada pela equipa de Moreno e não deu sequência à série de jogos consecutivos a vencer, no arranque da época: 13 jogos, 13 vitórias.

Ainda não perdeu e tentará diante dos parisienses estender o número de jogos sem derrotas.

O Benfica-PSG, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. As duas equipas estão na frente do grupo, com seis pontos. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.