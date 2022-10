Enzo cumpriu "sonho de criança" ao estrear-se pela Argentina

Enzo Fernández revela que o momento em que vestiu, pela primeira vez, a camisola da seleção argentina, há poucos dias, foi um dos mais felizes da sua vida.

O médio do Benfica diz que cumpriu "um sonho de criança". Enzo foi lançado, por Scaloni, a partir do banco nos dois jogos de preparação para o Mundial do Qatar, com Jamaica e Honduras, e é um dos jogadores com hipóteses de estar na convocatória final para a competição que se realiza no final do ano.